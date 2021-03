Geen salarisverhoging voor grootverdiener Nederlandse beurs

Topvrouw Nancy McKinstry van Wolters Kluwer, al jaren de best betaalde bestuurder bij de grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland, krijgt dit jaar geen salarisverhoging. Aandeelhouders van de dataleverancier hadden zich vorig jaar verzet tegen het „excessieve” beloningsbeleid bij de onderneming, en daarom heeft Wolters Kluwer onder meer besloten om McKinstry’s basissalaris in 2021 niet op te schroeven. Ook zullen haar beloningen komende jaren iets lager uitkomen dan eerder de bedoeling was.