Vaccinmaker BioNTech denkt in 2022 de productie van coronavaccins op te kunnen voeren naar 3 miljard doses als dat nodig is. Of het Duitse bedrijf en zijn Amerikaanse partner Pfizer de productie ook verder op zullen voeren, hangt af van de vraag. Dat heeft topman Ugur Sahin gezegd. Daarbij speelt ook of er nog extra inentingen nodig zijn om de immuniteit op peil te houden.