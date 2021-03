JA21 wil meer aandacht voor slachtoffers in rechtssysteem

Mensen die zijn veroordeeld voor een zwaar levens- of zedendelict mogen na het uitzitten van hun straf niet terugkeren in hun oude woonomgeving. Dat stelt JA21 voor in hun justitiehoofdstuk, dat dinsdag wordt toegevoegd aan het verkiezingsprogramma. Daarin is veel aandacht voor slachtoffers van misdrijven, die volgens de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga nog onvoldoende gehoord worden en te weinig bescherming krijgen.