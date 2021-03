Ruim 6500 mensen beschikbaar als reserve voor de zorg

Op dit moment zijn er 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg om het coronavirus te bestrijden. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en in de periode daarna, staat in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.