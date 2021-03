Aangifte na weghalen Roermondse dassen om ‘pletten’ andere dieren

De Zoogdierwerkgroep van natuurorganisatie IVN in Roermond heeft aangifte gedaan tegen de projectontwikkelaar die in de Limburgse stad een stuk grond bouwrijp maakt en daarbij dieren zou hebben „geplet of verstikt”. Het gaat om het stuk grond waar vorig maand met toestemming van de provincie vier dassen zijn weggehaald.