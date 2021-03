NAM getroffen door groot datalek, 19.000 persoonsgegevens gestolen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is getroffen door een groot datalek, meldt de NAM. Daardoor zijn persoons- en adresgegevens van de schadeafhandeling rond de aardbevingen in Groningen van ongeveer 19.000 personen gelekt. Er zijn volgens de NAM geen e-mailadressen, telefoonnummers of bankgegevens gelekt.