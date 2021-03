Bijtende hond van Biden keert gewoon terug in Witte Huis

Major, een Duitse herder van president Biden, keert gewoon terug in het Witte Huis, hoewel hij een „hem onbekend persoon” heeft gebeten. De persoon liep een kleine wond op. Volgens een woordvoerster van het Witte Huis zijn Major en Champ, de andere Duitse herder van Biden, slechts tijdelijk in het huis van de Amerikaanse president in de Amerikaanse staat Delaware. Ze zijn niet verbannen, zoals in media is gesuggereerd.