Overijssel niet te spreken over voorgestelde herziening luchtruim

Overijssel is niet te spreken over de nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim. Met name het ontbreken van duidelijkheid over laagvliegen vanaf Lelystad Airport is onacceptabel, vinden elf Overijsselse gemeenten en de provincie. Zij hebben dinsdag een zienswijze ingediend op de concept-voorkeursbeslissing herziening luchtruim van het ministerie van Infrastructuur.