Rechter beslist uiterlijk 19 maart over uitbetalen TVL-coronasteun

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op 19 maart met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk te laten uitbetalen. Volgens de brancheorganisatie is ook het tijdstip van het uitbetalen van die steun cruciaal voor ondernemingen om te overleven.