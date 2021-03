OM eist celstraf tegen man die met auto school inreed

Een 56-jarige man die afgelopen zomer met zijn auto een school in zijn woonplaats Grootebroek (Noord-Holland) binnenreed, hoorde dinsdag bij de rechtbank in Alkmaar 36 maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie reed Michel K. op 1 juli 2020 vol emotie en met hoge snelheid de school in. De aanklager vond ook dat K. schuldig is aan de vernieling van het schoolgebouw en de bedreiging van een leerkracht.