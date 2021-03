Sommige coronarechtszaken tegen Staat nog niet zeker

Het is nog niet zeker of een aantal aangekondigde coronarechtszaken tegen de Staat doorgaan. De kermishouders wachten nog even met hun zaak om weer aan de slag te mogen, omdat vergelijkbare branches ook nog niet open zijn. Marktkooplieden willen nog afwachten hoe de overheid reageert op hun voorstellen en hebben hun kort geding nog niet aangespannen. En de horeca heeft voor zijn rechtszaak om heropening af te dwingen nog geen dagvaarding de deur uit gedaan.