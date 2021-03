‘Ook tijdstip coronasteun is cruciaal voor horecaondernemers’

De nood bij de horecaondernemers is hoog en coronasteun zoals de TVL-regeling is van levensbelang. Ook het tijdstip van het uitbetalen van die steun is cruciaal om te overleven. Dat zei de advocaat van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tijdens de behandeling van een kort geding voor de rechtbank in Den Haag om een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk te laten uitbetalen.