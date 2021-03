Reproductiegetal terug onder de 1, aantal coronagevallen gelijk

Het aantal coronagevallen is afgelopen week vrijwel niet veranderd. In de laatste zeven dagen zijn 31.959 positieve tests geregistreerd. In de week ervoor kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 31.984 meldingen van nieuwe coronagevallen. Het aantal uitgevoerde tests steeg afgelopen week met ongeveer 14 procent.