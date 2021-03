Ruim 100.000 scholieren brengen ‘stem’ uit in schaduwverkiezingen

Vanaf maandag mag iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop daarnaartoe houden veel scholen al de zogeheten scholierenverkiezingen en kinderverkiezingen. Die zijn georganiseerd door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. Ruim 100.000 scholieren verspreid over heel Nederland doen mee aan die ‘schaduwverkiezingen’. Die zijn op sommige scholen deze week al begonnen, sommige gaan de komende dagen van start. Dinsdag 16 maart wordt bekend wat de voorkeurspartijen zijn van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.