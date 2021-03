Cellencomplex politiebureau ontruimd vanwege brand schrootbedrijf

Het cellencomplex bij het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch is dinsdag „uit voorzorg” ontruimd vanwege de rookontwikkeling door een grote brand bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in de stad. Alle aanwezige arrestanten zijn overgebracht naar Eindhoven. „Er hing ook bij ons een sterke rookgeur en daarom is uit voorzorg het cellencomplex leeggemaakt”, aldus een politiewoordvoerster.