De agent die op 27 mei vorig jaar een 39-jarige verwarde man doodschoot bij een begraafplaats in ’s-Graveland, bevond zich in een noodweersituatie. Hij wordt niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie na onderzoek weten. „De situatie was zeer dreigend en de agent had op het betreffende moment geen andere minder ingrijpende middelen meer ter beschikking dan het lossen van een gericht schot”, aldus het OM.