ROC in Den Bosch ontruimd vanwege brand bij schrootbedrijf

Ruim 3000 leerlingen van een regionaal opleidingencentrum (ROC) in Den Bosch zijn dinsdagmorgen naar huis gestuurd. Vanwege de rookontwikkeling door een zeer grote brand bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in de stad moest het ventilatiesysteem worden uitgeschakeld. Hierdoor konden de coronamaatregelen niet goed in acht worden genomen en besloot de directie alle gebouwen van het Koning Willem I College te ontruimen.