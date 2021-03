Tuur Elzinga, onderhandelaar van het pensioenakkoord

Nederland moet socialer uit de coronacrisis komen, vindt Tuur Elzinga, kandidaat-voorzitter van vakbond FNV. Hij neemt het in de strijd om het voorzitterschap van de grootste bond van Nederland op tegen Kitty Jong. De 51-jarige Elzinga is vooral bekend als de onderhandelaar van het akkoord over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. De stembussen voor de verkiezingen bij de FNV gingen dinsdag dicht. Woensdag rond het middaguur zal duidelijk zijn wie de nieuwe voorzitter wordt