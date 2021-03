Column: Opvallend

Ze was een heel vriendelijk meisje, een jongedame eigenlijk al. Zo een die keurig goedemorgen zei als ze binnenkwam. Die haar vinger steeds opstak bij de instructie in de les. Die zei dat het wel zou lukken met de repetitie, ook als die moeilijk was. Die altijd keurig haar huiswerk in orde had. Die haar boeken al op tafel had bij de leswisseling. En haar cijfers, daar zou niemand over klagen, heel keurig en gemiddeld.