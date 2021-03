Grote brand bij schrootverwerker in Den Bosch

Bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt al urenlang een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn er vlammen te zien tot twintig meter hoog. Een berg ijzer- en metaalafval van ongeveer honderd bij honderd meter staat in brand en veroorzaakt veel rook. Er is een NL-alert verstuurd.