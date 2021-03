Brand bij schrootverwerker, rook in wijde omgeving te zien

Bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt al urenlang een zeer grote brand. De brandweer is met tientallen manschappen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar dat gaat volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio moeizaam „vanwege de omvang en de materialen die in brand staan”. Ze verwacht dat het nog wel de hele dag duurt voordat het vuur onder controle is.