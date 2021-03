‘Duitse herders Joe Biden weg uit Witte Huis na agressief gedrag’

De twee Duitse herders van de Amerikaanse president Joe Biden moeten het Witte Huis verlaten omdat een van de twee honden agressief gedrag vertoont tegen het personeel, dat melden meerdere Amerikaanse media. De honden, Champ en Major, zijn overgebracht naar het ouderlijk huis van de Amerikaanse president in de Amerikaanse staat Delaware. Volgens CNN zou Major, die anderhalf jaar oud is, betrokken zijn geweest bij een ‘bijt-incident’ met een personeelslid van het Witte Huis. De andere hond, Champ, is veertien jaar oud.