Unilever wil af van term ‘normaal’ bij verzorgingsproducten

Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat het woord ‘normaal’ niet meer gebruiken in de omschrijving van hun schoonheids- en verzorgingsproducten. Het bedrijf doet dat in een poging om meer inclusief te worden. Ook gaat het moederbedrijf van Dove en Rexona de huidskleuren en lichaamsvormen van de modellen in hun advertenties en mediacampagnes niet meer digitaal bewerken.