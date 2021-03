Verdeeldheid zichtbaar op Amerikaanse beurzen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag zeer verdeeld gesloten. De Dow-Jonesindex ging hard omhoog en reikte tussentijds zelfs tot een recordstand. Die graadmeter kreeg steun in de rug van het gunstige nieuws over het steunpakket van president Biden dat naar verwachting snel goedgekeurd zal worden. Techbeurs Nasdaq leverde opnieuw fors in en staat inmiddels 11 procent lager dan de piek die half februari werd bereikt.