Meeste opzettelijke autovernielingen in Zuid-Holland

In Noord- en Zuid-Holland en Limburg werden in 2020 het vaakst opzettelijk auto’s beschadigd. Het gaat bijvoorbeeld om ingeslagen ruiten, het bekrassen van de lak en lekgestoken banden. Zuid-Holland is met bijna vijf vernielingen per duizend auto’s koploper, meldt advies- en vergelijkingsplatform Independer op basis van politiecijfers.