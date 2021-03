Curaçao scherpt coronamaatregelen weer aan

Curaçao scherpt de coronamaatregelen per direct opnieuw aan. In de afgelopen week is er sprake geweest van een duidelijke toename van het aantal coronapatiënten. Zo waren er zondag 112 gevallen geregistreerd, tegenover 67 een week eerder. Daarbij komt volgens het RIVM dat 75 procent van de nieuwe gevallen besmettingen betreft met de zogenoemde Britse variant.