ActiZ en Verenso keuren versoepeling verpleeghuisbezoek goed

Beroepsverenigingen in de ouderenzorg reageren instemmend op het besluit om het aantal bezoekers te verhogen in verpleeghuizen waar voldoende bewoners gevaccineerd zijn. ActiZ en Verenso noemen twee bezoekers per dag in deze fase van de coronacrisis verstandig en zijn blij dat verpleeghuizen de ruimte krijgen om zelf te bepalen bezoekregels te versoepelen.