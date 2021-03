Studenten blij met ‘lichtpunt aan de horizon’

„Een lichtpunt aan de horizon van studenten” noemt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de aankondiging van het kabinet dat studenten mogelijk vanaf eind maart weer een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit kunnen komen. „Online-onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand. Het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs”, reageert voorzitter Dahran Çoban.