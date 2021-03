‘Perspectief voor de horeca is fijn, maar het is onvoldoende’

Het is fijn dat er perspectief wordt geboden aan de horeca, maar het is onvoldoende, vindt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag tijdens de persconferentie over corona dat de terrassen rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten. „Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende”, aldus Beljaarts.