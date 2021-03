De Jonge: verpleeghuisbewoner mag twee bezoekers ontvangen

Als genoeg mensen in een verpleeghuis gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen, kondigde coronaminister Hugo de Jonge maandagavond aan in de coronapersconferentie. Het versoepelen van die regeling is de „eerste stap” die in de verpleeghuizen genomen wordt. Over verdere versoepelingen wordt nog gesproken.