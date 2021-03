Datalek bij dienst waardering buitenlandse diploma’s

De persoonsgegevens van 18.000 personen met een buitenlands diploma zijn mogelijk gelekt, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister kan niet uitsluiten dat er misbruik is gemaakt van de data, hoewel hiervoor nog geen aanwijzingen zijn. Onderzoek naar mogelijk misbruik loopt nog.