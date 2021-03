Oosterhout verbouwt wegkwijnend winkelcentrum tot gemeentehuis

Een wegkwijnend winkelcentrum in het Brabantse Oosterhout wordt omgevormd tot nieuw gemeentehuis. Arendshof 2, dat middenin de stad ligt en voor ongeveer twee derde leegstaat, is door het gemeentebestuur opgekocht voor 12,5 miljoen euro en moet de „nieuwe huiskamer van de stad worden”, zegt wethouder Arnoud Kastelijns. „We slaan twee vliegen in een klap.”