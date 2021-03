Grote winkelketens blij met extra ruimte winkelen op afspraak

HEMA en Hornbach zijn blij dat grote winkels meer mogelijkheden krijgen van het kabinet. In de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond melden ingewijden dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. „Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee” zegt een woordvoerster van HEMA.