Labour: Paleis moet onderzoek doen naar racisme-aantijgingen

Buckingham Palace moet onderzoek doen naar mogelijk racisme binnen het paleis. Dat vindt de Britse Labourpartij naar aanleiding van het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan. Aanleiding is de uitspraak van de hertogin van Sussex over dat „iemand” binnen het koningshuis zich zorgen maakte over de huidskleur van hun zoontje Archie.