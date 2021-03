Niet alle sportschoolhouders blij met mogelijke verruimingen

Als het kabinet maandagavond de coronaregels voor de oudere sporters verruimt, zullen niet alle sportschoolketens daar gebruik van maken. Sportscholen zijn in het organiseren van buitensportactiviteiten afhankelijk van hun vestigingslocatie, zegt Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief. „Als je in een stadscentrum zit is daar de ruimte niet voor, maar op een industrieterrein misschien wel. Dat maakt dat eventuele verruimingen voor een ongelijk speelveld voor sportscholen zorgen.”