FrieslandCampina: vertrekpremie voldoet wel aan code goed bestuur

De vertrekpremie voor de vertrekkend financieel directeur Jaska de Bakker van FrieslandCampina voldoet wel degelijk aan de code van goed bedrijfsbestuur. De in de jaarrekening genoemde uitkering van 1,1 miljoen euro bestaat uit meer dan alleen de vertrekpremie omdat zij haar opvolger nog inwerkt tot 1 oktober, meldt het zuivelconcern. Over de vergoeding ontstond ophef omdat FrieslandCampina vorige week ook bekendmaakte dat er voor de leden-melkveehouders geen winstdeling is.