Premier Johnson: beweringen Harry en Meghan zaak van paleis

De uitspraken die de Britse prins Harry en diens vrouw Meghan Markle hebben gedaan in een vraaggesprek in de VS over de koninklijke familie zijn een zaak van het koninklijk paleis, beklemtoont de Britse premier Boris Johnson. Hij wil zich niet mengen in privé affaires en heeft het vraaggesprek ook helemaal niet gezien volgens een woordvoerder.