20 maanden cel en jeugd-tbs voor doden drillrapper Amsterdam

Voor het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in Amsterdam-Zuidoost, is Alexio F. (19) maandag veroordeeld tot 20 maanden celstraf en jeugd-tbs. Medeverdachte Yamanney A. (21) werd door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken. A. kan volgens de rechtbank niet als medepleger worden aangemerkt. Hij verdedigde zich slechts. Beiden waren niet bij de uitspraak aanwezig.