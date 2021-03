Natuurmonumenten herstelt zeldzame, omgewaaide slangenmuur

’s-GRAVELAND (ANP) - Natuurmonumenten gaat de driehonderd jaar oude slangenmuur op buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland herstellen. Het Rijksmonument waaide vorig jaar om tijdens een zware storm. De natuurorganisatie was tot voor kort zelf ook op de buitenplaats gehuisvest, maar is verhuisd naar Amersfoort.