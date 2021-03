Warmtepompen gebruikten op koude dagen 4 procent van alle stroom

Dat warmtepompen steeds vaker worden gebruikt om huizen te verwarmen, begint duidelijk zichtbaar te worden in cijfers over het elektriciteitsverbruik. Tijdens de koude dagen van afgelopen winter waren de pompen goed voor zo’n 4 procent van de totale vraag naar stroom in Nederland, zo blijkt uit maandcijfers van Energieopwek.nl. Die site is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord, waarin overheid en organisaties afspraken hebben gemaakt over duurzaamheid.