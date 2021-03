Britse pers verbijsterd over interview Harry en Meghan

De Britse pers besteedt maandag massaal aandacht aan het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan. De Sussexes staan op de voorpagina’s van onder meer de Daily Mail en de Daily Express. Ook online is het echtpaar bij bladen als The Telegraph en The Sun het gesprek van de dag. De uitspraken van Meghan over onder meer racisme bij Buckingham Palace zorgen voor verbijstering.