Winkeliersvereniging INretail ‘met pijn in de buik’ bij rechter

Winkeliersvereniging INretail staat met „pijn in de buik” bij de rechter in Den Haag om via een kort geding heropening van winkels af te dwingen bij de Staat. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden.