Veel meer maaltijden besteld via Deliveroo in 2020

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo, die naar de beurs in Londen gaat, heeft in het coronajaar 2020 volop geprofiteerd van de grote vraag naar maaltijdbezorging. Via het platform van Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nam de totale waarde aan bestellingen vorig jaar met 64 procent toe tot 4,1 miljard pond, omgerekend bijna 4,8 miljard euro.