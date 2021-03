Shell in kopgroep licht hogere AEX na opmars olieprijs

Het aandeel Shell behoorde maandag tot de kopgroep in licht hogere AEX-index. De olie- en gasproducent profiteerde van de aanhoudende opmars van de olieprijzen. De stemming op de Europese aandelenbeurzen was eveneens positief. Beleggers trokken zich op aan het sterke herstel van Wall Street op vrijdag. Daarnaast zorgden de goedkeuring van het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket en zeer sterke groei van de Chinese export voor optimisme over het economische herstel.