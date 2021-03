Steeds meer vrouwen ondernemen in Nederland

Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) is hun aantal inmiddels gestegen tot bijna 668.000, van een kleine 520.000 vijf jaar terug. Ook ten opzichte van mannen wonnen vrouwelijke ondernemers wat terrein. Waren in het eerste kwartaal van 2016 nog 35 van de honderd ondernemers vrouw, in het eerste kwartaal van 2021 was dat aandeel gestegen tot 37.