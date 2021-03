Oliebedrijven en banken koplopers op lagere Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe handelsweek. Vooral de oliebedrijven waren in trek door de verdere stijging van de olieprijzen. Ook de bankensector deed goede zaken door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis. De vrees dat de hogere olieprijzen en het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket de inflatie flink zullen aanwakkeren, zorgde echter voor koersdruk in de bredere markt. Het steunpakket werd afgelopen weekeinde goedgekeurd door de Senaat.