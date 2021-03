Door een brand in een vluchtelingenkamp in de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn minstens acht mensen omgekomen en 170 mensen gewond geraakt. „Het dodental ligt waarschijnlijk veel hoger”, twittert de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zondag. Meer dan negentig mensen zouden zware verwondingen hebben opgelopen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.