‘Blinken duwt Afghaanse regering naar tafel voor vredesoverleg’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft volgens The New York Times een dwingend voorstel gedaan tot vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Dat beraad zou onder auspiciën van de Verenigde Naties moeten worden gehouden in Turkije. Vermindering van de gewelddadigheden gedurende drie maanden is het doel. Dat moet leiden tot een staakt-het-vuren.