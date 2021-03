Op een onbewaakte spoorwegovergang op de Zeilkerweg in het plaatsje Zenderen (bij Borne in Overijssel) is een busje met daarin een persoon gegrepen door een goederentrein. Het busje werd enkele tientallen meters meegesleurd, zegt de politie. Een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe de inzittende er aan toe is.