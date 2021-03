‘Beleggers letten in nieuwe beursweek vooral op rentebesluit ECB’

De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Grote vraag daarbij is of de centrale bank zijn steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat opschroeven. Beleggers kunnen daarnaast weer resultaten verwerken van diverse bedrijven. Onder meer maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, geeft een kijkje in de boeken.